Матвиенко пошутила, что замглавы Минздрава Зеленскому не повезло с фамилией

В ходе пленарного заседания она сказала, что чиновнику повезло с должностью, но не повезло с фамилией

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, это хорошо, но с фамилией не очень вам повезло. Громко нигде не называйте», - заявила она.

Чиновник в ответ улыбнулся и развёл руками.

Ранее сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко на пост спикера верхней палаты парламента, который она занимает с 2011 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

