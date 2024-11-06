Матвиенко пошутила, что замглавы Минздрава Зеленскому не повезло с фамилией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила, представляя первого заместителя главы Минздрава РФ Владимира Зеленского. Прямую трансляцию вёл телеканал верхней палаты парламента «Вместе-РФ».
В ходе пленарного заседания она сказала, что чиновнику повезло с должностью, но не повезло с фамилией
«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, это хорошо, но с фамилией не очень вам повезло. Громко нигде не называйте», - заявила она.
Чиновник в ответ улыбнулся и развёл руками.
Ранее сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко на пост спикера верхней палаты парламента, который она занимает с 2011 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru