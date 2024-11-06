Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста
Предварительные итоги выборов президента США чётко демонстрируют протест против политики нынешних американских властей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, «тенденции убедительны», в том числе, «и по выборам в конгресс».
«Это такая чёткая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике... в том числе, я думаю, и в отношении России», - заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию своей внешней политики, но будет ли это сделано станет понятно после января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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