Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста

Предварительные итоги выборов президента США чётко демонстрируют протест против политики нынешних американских властей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По её словам, «тенденции убедительны», в том числе, «и по выборам в конгресс».

«Это такая чёткая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике... в том числе, я думаю, и в отношении России», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию своей внешней политики, но будет ли это сделано станет понятно после января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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