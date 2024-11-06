Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста

По её словам, «тенденции убедительны», в том числе, «и по выборам в конгресс».

«Это такая чёткая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике... в том числе, я думаю, и в отношении России», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию своей внешней политики, но будет ли это сделано станет понятно после января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».