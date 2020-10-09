Женщина на Урале держала полгода новорожденного ребенка в шкафу
Состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала в шкафу, на данный момент оценивается как тяжелое. Младенца перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее местному порталу Е1.ru стало известно, что после рождения дочери 37-летняя женщина заявила знакомым, что ребенок умер. Однако выяснилось, что в течение полугода ребенок находился в шкафу. Его случайно обнаружили пришедшие в гости подруги женщины. Они забрали девочку и сообщили о происшествии в полицию, сообщает телеканал «360».
Ребенок был в истощенном состоянии. МВД возбудило по факту уголовное дело. В доме не было детского питания, средств гигиены и кроватки, сообщает Ura.ru.
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