Женщина на Урале держала полгода новорожденного ребенка в шкафу

Состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала в шкафу, на данный момент оценивается как тяжелое. Младенца перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

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Ранее местному порталу Е1.ru стало известно, что после рождения дочери 37-летняя женщина заявила знакомым, что ребенок умер. Однако выяснилось, что в течение полугода ребенок находился в шкафу. Его случайно обнаружили пришедшие в гости подруги женщины. Они забрали девочку и сообщили о происшествии в полицию, сообщает телеканал «360».

Ребенок был в истощенном состоянии. МВД возбудило по факту уголовное дело. В доме не было детского питания, средств гигиены и кроватки, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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