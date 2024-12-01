Масштабные забастовки начнутся на всех заводах Volkswagen в Германии

Рабочие протестуют против планов Volkswagen провести серию увольнений и полностью закрыть несколько заводов. Всего концерн управляет 10 предприятиями в Германии, на заводах трудится около 120 тысячи человек.

В октябре стало известно, что автогигант планирует закрыть как минимум три своих завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

