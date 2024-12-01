Масштабные забастовки начнутся на всех заводах Volkswagen в Германии
Крупный немецкий профсоюз IG Metall призвал сотрудников Volkswagen к общенациональной предупредительной забастовке. Такие акции начнутся на всех заводах автоконцерна с понедельника, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».
Срок договоренности, согласно которой профсоюзы и руководство концерна обязывались решить трудовые споры мирным путем, истекли в субботу, 30 ноября. Комиссия IG Metall единогласно проголосовала за проведение забастовок, чтобы укрепить свои позиции на следующем раунде переговоров.
Рабочие протестуют против планов Volkswagen провести серию увольнений и полностью закрыть несколько заводов. Всего концерн управляет 10 предприятиями в Германии, на заводах трудится около 120 тысячи человек.
В октябре стало известно, что автогигант планирует закрыть как минимум три своих завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru