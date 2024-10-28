СМИ: Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии

Автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует закрыть как минимум три завода в Германии. Об этом пишет Focus.

В промышленности Германии могут сократить до 300 тысяч рабочих мест

По данным издания, которое ссылается на совет директоров, это позволит автопроизводителю «упразднить десятки тысяч рабочих мест».

Отмечается, что меры по сокращению расходов затронут и оставшиеся предприятия VAG.

В публикации говорится, что работники немецких заводов концерна намерены приостановить работу с целью поучаствовать в митингах.

Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил о «небывалом кризисе» европейского автопрома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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