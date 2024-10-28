СМИ: Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии
Автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует закрыть как минимум три завода в Германии. Об этом пишет Focus.
По данным издания, которое ссылается на совет директоров, это позволит автопроизводителю «упразднить десятки тысяч рабочих мест».
Отмечается, что меры по сокращению расходов затронут и оставшиеся предприятия VAG.
В публикации говорится, что работники немецких заводов концерна намерены приостановить работу с целью поучаствовать в митингах.
Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил о «небывалом кризисе» европейского автопрома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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