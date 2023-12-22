Масочный режим ввели в медучреждениях Кубани

В пресс-службе правительства Кубани указали, что ношение масок предписано не только сотрудники медучреждений, но и все посетители.

«Просим отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своём здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости», - отметила первый замминистра здравоохранения Краснодарского Ирина Вязовская.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало соблюдать масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

