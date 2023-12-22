Масочный режим ввели в медучреждениях Кубани
Министерство здравоохранения Краснодарского края ввело в масочный режим во всех больницах и поликлиниках региона из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В пресс-службе правительства Кубани указали, что ношение масок предписано не только сотрудники медучреждений, но и все посетители.
«Просим отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своём здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости», - отметила первый замминистра здравоохранения Краснодарского Ирина Вязовская.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало соблюдать масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru