Масочный режим ввели в медучреждениях Кубани

Министерство здравоохранения Краснодарского края ввело в масочный режим во всех больницах и поликлиниках региона из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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В пресс-службе правительства Кубани указали, что ношение масок предписано не только сотрудники медучреждений, но и все посетители.

«Просим отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своём здоровье и здоровье своих родных и близких. Потому что именно на зимний период приходится пик заболеваемости», - отметила первый замминистра здравоохранения Краснодарского Ирина Вязовская.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало соблюдать масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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