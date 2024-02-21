«Масло гхи и сибирские паразиты»: Диетолог Королева о рыбных секретах и страшилках
Рыбу достаточно есть два-три раза в неделю, при этом лосось и треска из северных морей безопаснее речной рыбы из Сибири, сказала в эфире НСН Маргарита Королева.
Опасной для здоровья может быть тяжелая глубоководная рыба, а также обитатели сибирских рек, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева ранее предупредила россиян, что тунец, акула, рыба-меч и марлин накапливают тяжелые металлы: ртуть и кадмий. Самым вредным она назвала мясо сома, добавив, что вобла, карась сазан и язь опасны для человека паразитами.
«Чем тяжелее рыба, тем ниже она плавает, соответственно, она является потребителем солей и тяжелых металлов, которыми грешат эти воды. Рыба, которой можно доверять, - это все виды тресковых, лососевые. В сибирском регионе в речной рыбе могут быть паразиты, продукт становится опасным. Я рекомендую всем своим друзьям и знакомым рыбу североморского происхождения, а также с Дальнего Востока и Камчатки», - сказала Королева.
Она также объяснила, как правильно готовить рыбу.
«Есть рыбу, как полноценный источник белка, вполне достаточно два-три раза в неделю. Лососевые и другие виды жирной рыбы - это источник полезных жиров. К рыбе рекомендуются овощные гарниры и зеленые салаты. Можно рыбу запекать, отваривать, готовить на сковороде на масле гхи или кокосовом масле», - заключила собеседница НСН.
Госдума ранее приняла закон о денонсации соглашения, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в этой связи, что президент РФ Владимир Путин «вернул нам нашу рыбу», треску и пикшу, которую 68 лет ели «бессовестные англичане». отмечает «Радиоточка НСН».
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