«Масло гхи и сибирские паразиты»: Диетолог Королева о рыбных секретах и страшилках

Опасной для здоровья может быть тяжелая глубоководная рыба, а также обитатели сибирских рек, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева ранее предупредила россиян, что тунец, акула, рыба-меч и марлин накапливают тяжелые металлы: ртуть и кадмий. Самым вредным она назвала мясо сома, добавив, что вобла, карась сазан и язь опасны для человека паразитами.