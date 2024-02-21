Гастроэнтеролог предостерегла от употребления опасных для здоровья видов рыбы
Некоторые виды рыб могут принести человеку больше вреда, чем пользы, рассказала «Российской газете» гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Она отметила, что присутствие рыбы в рационе обязательно, потому что такая пища содержит необходимые для организма жирные кислоты омега-3, которые защищают сосуды, предотвращают рак, диабет и Альцгеймер.
Однако сазан, карась, чехонь, вобла или язь могут содержать описторхов - плоских червей-паразитов, которые испортить человеческую печень.
Лебедева также назвала опасным мясо мяса акулы, рыбы-меч, тунца, макрели и марлина - эти рыбы накапливают тяжелые металлы, способные отравить организм человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru