«Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда

По его словам, при проезде в транспорте лучше выбирать бесконтактные способы оплаты.

«По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay», - добавил градоначальник.

Система Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица с середины октября работает на всех станциях московского метро.

Как отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва стала первым городом в мире, в котором система Face Pay заработала в таком масштабе, более чем на 240 станциях.

При этом он подчеркнул, что Face Pay — это лишь один способ оплаты проезда, а подключение к сервису добровольное.

