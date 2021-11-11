«Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы продолжать носить маски в транспорте и пользоваться в метро системой Face Pay.

«Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других», - написал Собянин в Twitter.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро

По его словам, при проезде в транспорте лучше выбирать бесконтактные способы оплаты.

«По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay», - добавил градоначальник.

Система Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица с середины октября работает на всех станциях московского метро.

Как отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва стала первым городом в мире, в котором система Face Pay заработала в таком масштабе, более чем на 240 станциях.

При этом он подчеркнул, что Face Pay — это лишь один способ оплаты проезда, а подключение к сервису добровольное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосковское МетроСергей Собянин
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