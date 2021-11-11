«Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы продолжать носить маски в транспорте и пользоваться в метро системой Face Pay.
«Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других», - написал Собянин в Twitter.
По его словам, при проезде в транспорте лучше выбирать бесконтактные способы оплаты.
«По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay», - добавил градоначальник.
Система Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица с середины октября работает на всех станциях московского метро.
Как отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва стала первым городом в мире, в котором система Face Pay заработала в таком масштабе, более чем на 240 станциях.
При этом он подчеркнул, что Face Pay — это лишь один способ оплаты проезда, а подключение к сервису добровольное.
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