Режиссер Константин Богомолов проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн
Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
В проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.
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