Режиссер Константин Богомолов проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.



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