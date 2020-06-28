Режиссер Константин Богомолов проголосовал по поправкам в Конституцию онлайн

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.



Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.



Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.



В проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.





