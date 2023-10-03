Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии

Против Овсянниковой возбудили дело (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) после того, как она вышла с пикетом к Кремлю. Ее отправили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала в Европу.

Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

