Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии
Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ, сообщили в столичной прокуратуре.
Против Овсянниковой возбудили дело (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) после того, как она вышла с пикетом к Кремлю. Ее отправили под домашний арест, из-под которого она позже сбежала в Европу.
Ранее Овсянникова ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на «Первом канале» с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru