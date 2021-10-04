Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
4 октября 202117:52
Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.
По его словам, на данный момент около 45% работников промышленности вакцинированы от коронавируса.
Также он сообщил, что Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru