Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавируса. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, на данный момент около 45% работников промышленности вакцинированы от коронавируса.

Также он сообщил, что Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов.

