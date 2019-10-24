Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании приобрести недвижимость в Москве. Об этом ирландец рассказал во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня в столице. Боец подчеркнул, что «Москва прекрасная».

«Я буду тренироваться здесь. Я хочу здесь дом, я уже начинаю присматривать», - добавил Макгрегор.