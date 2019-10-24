Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве

24 октября 201919:39

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании приобрести недвижимость в Москве. Об этом ирландец рассказал во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня в столице. Боец подчеркнул, что «Москва прекрасная».

«Я буду тренироваться здесь. Я хочу здесь дом, я уже начинаю присматривать», - добавил Макгрегор.

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Ранее НСН писала, что Конор Макгрегор подарил первую бутылку виски собственного производства Владимиру Путину. Об этом ирландский боец смешанного стиля также заявил в ходе состоявшейся ы Москве беседы со СМИ. Макгрегор наладил бизнес по производству виски в два года назад. Бутылку своего напитка ирландец презентовал президенту России в 2018-ом. Тогда Владимир Путин встретился со спортсменом во время финала чемпионата мира по футболу в столичных «Лужниках».

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ФОТО: Википедия
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