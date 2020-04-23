Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок. Так, например, собирается поступить сеть магазинов Globus в Москве и области. Ограничение будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили ТАСС в компании.

Пока новый режим тестируется в магазине в Красногорске. Если у покупателя нет маски с собой, он может приобрести одну до входа в торговый зал по закупочной цене 30 рублей. Клиентам также позволено воспользоваться альтернативными средствами защиты органов дыхания - шарфами, платками.

Аналогичные меры собираются ввести и ряд других сетевых брендов. В Ассоциации компаний розничной торговли подчёркивают, что торговые сети имеют право н такую инициативу с учетом ситуации с коронавирусом. Торговые сети в целом выполняют указания Роспотребнадзора по снижения опасности заражения.

