Магаданская область передаст в зону спецоперации шкуры оленей

Магадан передаст в зону проведения специальной военной операции шкуры оленей, которые можно использовать для маскировки на передовой, сообщил глава региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора Магаданской области, свойства оленьих шкур позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия.

Шкуры также сохраняют тепло в холодное время года, добавил Носов.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что доходы релокантов, которые негативно высказываются о России, следует изымать и направлять на нужды спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Носов
ТЕГИ:СпецоперацияМагаданская Область

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