Магаданская область передаст в зону спецоперации шкуры оленей
Магадан передаст в зону проведения специальной военной операции шкуры оленей, которые можно использовать для маскировки на передовой, сообщил глава региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Магаданской области, свойства оленьих шкур позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия.
Шкуры также сохраняют тепло в холодное время года, добавил Носов.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что доходы релокантов, которые негативно высказываются о России, следует изымать и направлять на нужды спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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