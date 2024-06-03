Львова-Белова заявила о сокращении числа сирот в России с 2021 года
В период с 2021 по 2023 годы общее число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, снизилось на 8,4%. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В своем ежегодном отчете о правах ребенка детский омбудсмен подчеркнула положительные изменения, произошедшие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства.
По словам детского омбудсмена, на 22,1% сократилась также численность детей, отобранных у родителей в связи с непосредственной угрозой жизни или здоровью детей.
Помимо этого, доклад также указывает на снижение на 11,6% численности детей, лишенных родительских прав обоими или единственным родителем. Также за этот период наблюдается уменьшение на 6,5% числа несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, и на 3,6% — числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru