Львова-Белова заявила о сокращении числа сирот в России с 2021 года

В период с 2021 по 2023 годы общее число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, снизилось на 8,4%. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В своем ежегодном отчете о правах ребенка детский омбудсмен подчеркнула положительные изменения, произошедшие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства.