Лукашенко допустил, что к Союзному государству могут присоединиться бывшие советские республики

Белорусский лидер отметил заинтересованность в развитии сотрудничества со стороны российских регионов. Кроме того, Лукашенко заявил о желании выстроить Союзное государство «на новых принципах, чтобы никто не был в обиде», а Россия и Белоруссия развивались как независимые и суверенные государства.

«К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — подчеркнул глава республики.

