Лукашенко допустил, что к Союзному государству могут присоединиться бывшие советские республики
Республики бывшего СССР могут в будущем подключиться к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, передает БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил заинтересованность в развитии сотрудничества со стороны российских регионов. Кроме того, Лукашенко заявил о желании выстроить Союзное государство «на новых принципах, чтобы никто не был в обиде», а Россия и Белоруссия развивались как независимые и суверенные государства.
«К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — подчеркнул глава республики.
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