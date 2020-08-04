Лукашенко: Белоруссия «выдержала экзамен» с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с обращением к народу и Национальному собранию

По его словам, Белоруссия «выдержала экзамен» эпидемией коронавируса. Республика доказала правильность выбранного пути. Нежелание следовать шаблонным рекомендациям позволило не угробить экономику, сказал он. Лукашенко добавил, что с коронавирусом справились благодаря упорной работе врачей, властей и высокой ответственности граждан. "Не поддались панике!", - поблагодарил он население.

Кремль не знал о коронавирусе у Лукашенко

Трaдиционно президент Белоруссии обрaщaется с послaнием к нaроду и пaрлaменту в ходе весенней сессии Нaционaльного собрaния. В этом году выступление Лукaшенко изнaчaльно плaнировaлось нa середину aпреля. В ходе республикaнского субботникa 25 aпреля Лукaшенко сообщил о переносе своего обрaщения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Лукашенко
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