Лукашенко: Белоруссия «выдержала экзамен» с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с обращением к народу и Национальному собранию

По его словам, Белоруссия «выдержала экзамен» эпидемией коронавируса. Республика доказала правильность выбранного пути. Нежелание следовать шаблонным рекомендациям позволило не угробить экономику, сказал он. Лукашенко добавил, что с коронавирусом справились благодаря упорной работе врачей, властей и высокой ответственности граждан. "Не поддались панике!", - поблагодарил он население.