В России запущен сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта
Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без необходимости предъявления паспорта запустили в России. Об этом сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Первым регионом, где заработал новый сервис, стала Челябинская область.
«До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы», — отметил Григоренко.
Для подтверждения личности гражданину необходимо лишь посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника МФЦ. После такой идентификации у оператора будет создано предзаполненное заявление на услугу, что повысит скорость обслуживания и упростит процесс получения госуслуг.
По словам Григоренко, использование биометрии россиянами добровольно и является дополнением к уже действующим способам обслуживания. Новая опция будет доступна зарегистрировавшим подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.
Ранее в аппарате Григоренко анонсировали запуск сервиса для получения услуг в загсе, в том числе заключения брака, по биометрии, напоминает 360.ru.
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