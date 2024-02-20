Лучшие фотоработы о Крыме покажут на выставке в Москве
20 лучших фоторабот о Крыме, отобранных жюри конкурса «Крым в моем сердце», покажут на выставке в Москве. Фотографии разместят перед зданием информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре. Работы также опубликуют на портале правительства Крыма и на туристическом портале республики.
Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» стартовал к 10-летию объединения Крыма с Россией. Авторы лучших работ получат сертификаты на отдых в отелях Крыма. Оценивать фотоработы будет конкурсный комитет, в который войдут в том числе представители Минкурортов Крыма, арт-кластера «Таврида», искусствоведы и профессиональные фотографы.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 марта 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО журналиста из США Гершковича
- Под Петербургом алабай загрыз свою хозяйку
- Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме
- СМИ: Чехия обучила в 2023 году 4 тысячи украинских солдат
- Из России после драки курьеров выдворят десятки мигрантов
- В Кремле рассказали, что Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus
- Суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа
- «Без вмешательств»: В Минцифры назвали январский сбой в работе Рунета техническим
- Для всех россиян с ОМС создали цифровые медицинские профили
- Матвиенко: Третий этап программы модернизации детских лагерей завершится в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru