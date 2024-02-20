Лучшие фотоработы о Крыме покажут на выставке в Москве

Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» стартовал к 10-летию объединения Крыма с Россией. Авторы лучших работ получат сертификаты на отдых в отелях Крыма. Оценивать фотоработы будет конкурсный комитет, в который войдут в том числе представители Минкурортов Крыма, арт-кластера «Таврида», искусствоведы и профессиональные фотографы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 марта 2024 года.

