Авторы лучших фото Крыма получат путевки на отдых
В Крыму объявили конкурс фоторабот «Крым в моем сердце». Организатор фотоконкурса Министерство курортов и туризма республики подарит победителям сертификаты на отдых в Крыму. По словам республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко, мероприятие посвящено «празднованию Крымской весны».
Участникам конкурса – профессиональным фотографам и любителям - через фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни на полуострове, любимых местах и достопримечательностях.
Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях профессиональные и любительские фотографии в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью». Также будет определен победитель специальной номинации «Народный выбор» - он будет выбрал через проведение интернет-голосования.
Сбор заявок и фоторабот для участия в конкурсе продлится до 1 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru