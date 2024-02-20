Авторы лучших фото Крыма получат путевки на отдых

В Крыму объявили конкурс фоторабот «Крым в моем сердце». Организатор фотоконкурса Министерство курортов и туризма республики подарит победителям сертификаты на отдых в Крыму. По словам республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко, мероприятие посвящено «празднованию Крымской весны».

Участникам конкурса – профессиональным фотографам и любителям - через фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни на полуострове, любимых местах и достопримечательностях.