Ломидзе: Банкротств туроператоров не предвидится
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе во время брифинга НСН исключила в ближайшем будущем уход с рынка туристических организаций.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето 2019».
В ассоциации «Турпомощь» заявили, что вся туристическая отрасль сейчас находится в зоне риска, а также предупредили, что туроператоры продолжат уходить с рынка.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе опровергла информацию о предстоящих банкротствах туроператоров.
«Не нужно так трагично оценивать происходящее в отрасли. В данный момент мы не видим симптомов банкротства даже в сегменте малого и среднего бизнеса. В середине июня ситуация может и измениться, но мы постоянно мониторим обстановку, мы хотим, чтобы как можно меньше российских туристов пострадало. Сейчас мы не видим ни одной предпосылки для громкого неприятного банкротства, которое может привести к ущербу для путешественников», - заявила она.
Ранее в ходе брифинга Ломидзе назвала основные места поездок россиян на майские праздники. Большинство россиян отдыхали на курортах РФ, общее количество туристических поездок превышает на 20% объемы прошлого года.
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