Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией

Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через один из двух функционирующих КПП на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете.

По данным источника, в пункте пропуска «Мядининкай» Литвы, который с белорусской стороны является «Каменным Логом», было остановлено оформление автобусов и легковых автомобилей, которые следовали из Белоруссии. Ограничения действовали с 03:00 часов ночи до 09:00 часов утра 14 июля.

Однако позже Литва возобновила деятельность таможенных пунктов, сославшись на то, что их работа была прекращена якобы по техническим причинам. Сообщается, что в 9:00 часов утра прием транспортных средств литовской стороной был возобновлен, но их пропуск работал медленно.

Из-за мигрантов и Украины: Польша задумалась о закрытии границы от Белоруссии и России

Отмечается, что в какой-то момент после оформления белорусскими таможенниками въезда в Литву ожидали примерно 500 грузовых автомобилей. При этом в направлении Белоруссии оформление транспорта производилось в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТранспортГраницаБелоруссияЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры