Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией

Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через один из двух функционирующих КПП на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете.

По данным источника, в пункте пропуска «Мядининкай» Литвы, который с белорусской стороны является «Каменным Логом», было остановлено оформление автобусов и легковых автомобилей, которые следовали из Белоруссии. Ограничения действовали с 03:00 часов ночи до 09:00 часов утра 14 июля.

Однако позже Литва возобновила деятельность таможенных пунктов, сославшись на то, что их работа была прекращена якобы по техническим причинам. Сообщается, что в 9:00 часов утра прием транспортных средств литовской стороной был возобновлен, но их пропуск работал медленно.