Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией
Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через один из двух функционирующих КПП на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете.
По данным источника, в пункте пропуска «Мядининкай» Литвы, который с белорусской стороны является «Каменным Логом», было остановлено оформление автобусов и легковых автомобилей, которые следовали из Белоруссии. Ограничения действовали с 03:00 часов ночи до 09:00 часов утра 14 июля.
Однако позже Литва возобновила деятельность таможенных пунктов, сославшись на то, что их работа была прекращена якобы по техническим причинам. Сообщается, что в 9:00 часов утра прием транспортных средств литовской стороной был возобновлен, но их пропуск работал медленно.
Отмечается, что в какой-то момент после оформления белорусскими таможенниками въезда в Литву ожидали примерно 500 грузовых автомобилей. При этом в направлении Белоруссии оформление транспорта производилось в штатном режиме.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
- В Алабаме четыре человека погибли при стрельбе возле ночного клуба
- NBC: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов
- Литва приостановила пропуск транспорта через границу с Белоруссией
- Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед покушением
- После покушения на Трампа республиканцы предрекли ему победу на выборах
- Губернатор Смирнов: При атаке БПЛА в Судже загорелась телевизионная вышка
- В Белоруссии пресекли неонацистское мероприятие
- СМИ: За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн
- Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru