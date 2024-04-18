«Литрес» и VK Play отключат авторизацию через Google и Apple ID

В частности, «Литрес» удалит данный способ входа в аккаунт с 22 апреля. Чтобы сохранить доступ к своему профилю пользователей призвали проверить актуальность привязанных к нему электронной почты и номера телефона.

Платформа VK Play рекомендовала своим пользователям входить в свои аккаунты посредством «Почты Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года возможность регистрации и авторизации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов и электронной почты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

