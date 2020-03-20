Лимонова похоронят на Троекуровском кладбище 20 марта

О смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером во вторник, 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции, подчёркивает Ura.ru. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием. Лимонову было 77 лет.

В октябре 2018 года НСН писала о госпитализации Эдуарда Лимонова. Тогда известный литератор и общественно-политический деятель описал состояние своего здоровья как «довольно паршивое». Лимонову тяжело говорить и затруднительно жевать пищу.



