Лимонова похоронят на Троекуровском кладбище 20 марта

Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова пройдут сегодня, 20 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишут РИА Новости. Сообщается, что церемония пройдёт в узком кругу, без общественности и представителей СМИ – таким было желание самого писателя, отмечает РИА ФАН.

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О смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером во вторник, 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции, подчёркивает Ura.ru. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием. Лимонову было 77 лет.

В октябре 2018 года НСН писала о госпитализации Эдуарда Лимонова. Тогда известный литератор и общественно-политический деятель описал состояние своего здоровья как «довольно паршивое». Лимонову тяжело говорить и затруднительно жевать пищу.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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