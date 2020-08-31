Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию
Главу Белорусской католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться в Белоруссию из Польши – его не пускают белорусские пограничники, сообщает ТАСС со ссылкой на врио пресс-секретаря Конференции католических епископов республики Юрия Санько.
Пограничники эту информацию не комментируют.
Известно, что Кондрусевич в течение последней недели вёл богослужения в Польше. В середине августа он призывал власти Белоруссии прекратить насилие и освободить задержанных во время протестов против результатов президентских выборов. Кондрусевич также просил разрешить священникам посещать людей в изоляторах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Назван ещё один производитель второй вакцины от коронавируса в РФ
- Китай обвинил Индию в «бесцеремонном» нарушении границы
- Перенёсший COVID-19 полпред Трутнев вышел на работу
- Вакцина от коронавируса начнёт поступать в регионы России в ноябре-декабре
- Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru