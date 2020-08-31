Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию

Главу Белорусской католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться в Белоруссию из Польши – его не пускают белорусские пограничники, сообщает ТАСС со ссылкой на врио пресс-секретаря Конференции католических епископов республики Юрия Санько.

Пограничники эту информацию не комментируют.

Известно, что Кондрусевич в течение последней недели вёл богослужения в Польше. В середине августа он призывал власти Белоруссии прекратить насилие и освободить задержанных во время протестов против результатов президентских выборов. Кондрусевич также просил разрешить священникам посещать людей в изоляторах.

