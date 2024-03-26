Лидер партии «Новые люди» выступил против смертной казни

По его словам, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» нужны живыми, чтобы получить от них все необходимые сведения о заказчиках и «ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки».

Он также указал, что возврат смертной казни создаёт риск судебных ошибок, которые были в истории страны, когда после «врагов революции» к высшей мере наказания стали приговаривать деятелей культуры и учёных.

«Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок», - заключил Нечаев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал «не заниматься спекуляциями» на тему отмены моратория на смертную казнь и предложил ознакомиться с выступлением председателя КС РФ Валерия Зорькина по даннгому вопросу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».