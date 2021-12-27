Лавров обсудил с главой ВОЗ процесс принятия вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

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Ранее Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что процесс по одобрению «Спутника V» скоро завершится. Он отметил, что подача всех собранных данных о вакцине запланирована на конец декабря 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Спутник VВОЗСергей Лавров
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