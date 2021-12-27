Лавров обсудил с главой ВОЗ процесс принятия вакцины «Спутник V»
27 декабря 202119:05
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Ранее Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что процесс по одобрению «Спутника V» скоро завершится. Он отметил, что подача всех собранных данных о вакцине запланирована на конец декабря 2021 года.
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27 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru