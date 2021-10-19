Латышский депутат назвал «советскими колонистами» противников вакцинации

Депутат Сейма Латвии от правящей партии Янис Иесалниекс назвал противников вакцинации «советскими колонистами».

«Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», — написал парламентарий в Twitter.

Ранее стало известно, что власти Латвии с 21 октября вводят локдаун и комендантский час. В стране смогут работать только магазины и учреждения, предоставляющие услуги и товары первой необходимости. Кроме того, всем гражданам запрещено выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Ограничения будут действовать до 15 ноября.

Накануне Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVID-19, напоминает «Свободная пресса». По данным Центра профилактики и контроля заболеваний республики, за неделю число новых случаев заражения выросло на 48,8%, госпитализаций — на 56%.

