«Ласточку» запустят между Челябинском и Магнитогорском в ноябре текущего года
Электропоезд «Ласточка» будет запущена между Челябинском и Магнитогорском в ноябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, запуск этих электропоездов позволит существенно сократить время в пути между городами в сравнении с автобусами.
Как отмечает агентство, расстояние между городами составляет около 310 км, по автодороге время в пути занимает от 4 до 5 часов.
Ранее в августе сообщалось, что запустились пассажирские поезда между Россией и Абхазией. Поезда начали ходить в Абхазию из Москвы и Петербурга 7 августа.
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