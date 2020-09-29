«Ласточку» запустят между Челябинском и Магнитогорском в ноябре текущего года

Электропоезд «Ласточка» будет запущена между Челябинском и Магнитогорском в ноябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, запуск этих электропоездов позволит существенно сократить время в пути между городами в сравнении с автобусами.

Как отмечает агентство, расстояние между городами составляет около 310 км, по автодороге время в пути занимает от 4 до 5 часов.

Ранее в августе сообщалось, что запустились пассажирские поезда между Россией и Абхазией. Поезда начали ходить в Абхазию из Москвы и Петербурга 7 августа.

