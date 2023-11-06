Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства
Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев сообщил, что уехал из РФ в День народного единства.
«Забавно вышло: откололся в День народного единства», - написал Кураев на своей странице в «Живом журнале».
О грядущем переезде в Чехию бывший протодиакон заявил 17 октября. По его словам, он думал над этим шагом последние полтора года. В Праге Кураев намерен читать лекции и проводить публичные встречи.
В 2020 году Епархиальный суд Москвы лишил протодиакона сана за «систематическую и многолетнюю клевету». В апреле 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение, передает «Радиоточка НСН».
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