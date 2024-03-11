Кумыс и оленина могут попасть в список лечебно-профилактического питания
Конину, кумыс, крольчатину, оленину и верблюжатину могут внести в список лечебно-профилактического питания, пишут «Известия».
По данным издания, внесение поправок в перечень связан с тем, что исторически рацион в разных регионах страны различается. В частности, на Крайнем Севере предпочитают употреблять в пищу оленину, а кумыс для жителей Башкирии и Калмыкии является таким же обычным напитком, как кефир для москвичей.
Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова также отметила, что кроме пищевых предпочтений изменения учитывают доступность продуктов в зависимости от региона.
«Расширение списка продуктов... даст разнообразие. Даже в рамках нашего лечебного учреждения уже к десятому дню люди начинают жаловаться на то, что пища приедается. Более широкий спектр поможет справиться с этой проблемой», — указала Залетова.
Ранее в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что предприятия по производству продукции из рыбы и оленины будут модернизированы, сообщает RT.
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