Кумыс и оленина могут попасть в список лечебно-профилактического питания

По данным издания, внесение поправок в перечень связан с тем, что исторически рацион в разных регионах страны различается. В частности, на Крайнем Севере предпочитают употреблять в пищу оленину, а кумыс для жителей Башкирии и Калмыкии является таким же обычным напитком, как кефир для москвичей.

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова также отметила, что кроме пищевых предпочтений изменения учитывают доступность продуктов в зависимости от региона.

«Расширение списка продуктов... даст разнообразие. Даже в рамках нашего лечебного учреждения уже к десятому дню люди начинают жаловаться на то, что пища приедается. Более широкий спектр поможет справиться с этой проблемой», — указала Залетова.

Ранее в правительстве ­­­Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что предприятия по производству продукции из рыбы и оленины будут модернизированы, сообщает RT.

