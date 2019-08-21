Кудрин призвал расследовать действия силовиков на акциях в Москве
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает необходимым провести расследование по факту применения силы сотрудниками силовых структур в ходе массовых акций в Москве этим летом. Об этом он написал в своём Twitter.
Как отмечает Ura.ru, по оценке Кудрина, на последних акциях протеста, полиция беспрецедентно применяла силу.
Он напомнил, что на это ранее обратил внимание Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, направивший послания по этому поводу в МВД, Росгвардию и Следственный комитет.
По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в Москве арестованы 13 человек. Всего же в дни проведения акций были задержаны несколько сотен человек.
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