Кудрин призвал расследовать действия силовиков на акциях в Москве

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает необходимым провести расследование по факту применения силы сотрудниками силовых структур в ходе массовых акций в Москве этим летом. Об этом он написал в своём Twitter.

Как отмечает Ura.ru, по оценке Кудрина, на последних акциях протеста, полиция беспрецедентно применяла силу.