Кудрин призвал расследовать действия силовиков на акциях в Москве

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает необходимым провести расследование по факту применения силы сотрудниками силовых структур в ходе массовых акций в Москве этим летом. Об этом он написал в своём Twitter.

Как отмечает Ura.ru, по оценке Кудрина, на последних акциях протеста, полиция беспрецедентно применяла силу.

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Он напомнил, что на это ранее обратил внимание Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, направивший послания по этому поводу в МВД, Росгвардию и Следственный комитет.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в Москве арестованы 13 человек. Всего же в дни проведения акций были задержаны несколько сотен человек.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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