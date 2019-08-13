Кинорежиссер Стефанович призвал наказывать за провокации на митингах

Административную, «а то и уголовную» ответственность должны понести организаторы провокаций на акциях протеста оппозиции. Такую точку зрения высказал в интервью АГН «Москва» кинорежиссёр Александр Стефанович.

Провокации были замечены на митинге 10 августа, утверждает деятель культуры. По его словам, после согласованной с властями акции, которая прошла на проспекте Сахарова, на сцену вышли люди, призвавшие публику пройти маршем.

«Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации. Мне кажется, эти люди — провокаторы и нарушители порядка», — заверил режиссёр.

Кроме того, по его мнению, жалобы организаторов митинга на излишне жёсткие задержания и действия силовиков, преувеличены. В качестве примера куда более жёстких действий он привёл реакцию на протесты во Франции, где, по его словам, правоохранители так разгоняют толпу, что отечественные полицейские показались бы протестующим ангелами.

Напомним, несанкционированные протесты в столице возникли после отказа Центризбиркома регистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным комиссии, в подписных листах были обнаружены «мёртвые души» — подписи умерших людей. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные акции.

Добавим, по итогам несогласованных акций протеста были возбуждены уголовные дела — о нападениях на полицейских и массовых беспорядках. Всего по делу арестовано 14 человек.

