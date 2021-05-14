Крымчанин, задержанный за фейк о теракте, отправлен под домашний арест
Красногвардейский районный суд Крыма отправил под домашний арест местного жителя да распространение ложного сигнала о подготовке теракта в одной из школ региона. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Отмечается, что мужчина отправлен под домашний арест до 12 июля.
Житель Крыма 11 мая разместил в публичном сообществе новость о готовящемся теракте. В ходе проверки информация не была подтверждена. Мужчина объяснил свои действия желанием проверить оперативность работы спецслужб.
Ранее также сообщалось, что мужчина, проживающий в селе Амурское Красногвардейского района республики, раскаивается в содеянном.
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