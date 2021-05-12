Жителя Крыма задержали за фейк о готовящемся нападении на школу
Сотрудники ФСБ и МВД задержали жителя Крыма 1995 года рождения, который разместил в социальной сети ложное сообщение о подготовке теракта в школе села Октябрьское, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В сообщении говорится, что мужчина, проживающий в селе Амурское Красногвардейского района республики, раскаивается в содеянном. Свои действия задержанный назвал глупыми и объяснил их желанием проверить оперативность работы силовиков.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота, сообщает RT. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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