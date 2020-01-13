Крым намерен восстановить зарубежное авиасообщение

Крым рассчитывает восстановить авиационное сообщение с зарубежными странами. О таких планах властей полуострова рассказал РИА Новости председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что обновлённая инфраструктура аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского даёт возможность в полной мере обслуживать международные рейсы.

Премьер-министр Крыма также сообщил, что в планах республиканского кабинета министров – существенное расширение географии внутренних авиарейсов и направлений с одновременным повышением доступности перелётов.