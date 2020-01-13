Крым намерен восстановить зарубежное авиасообщение

13 января 202012:56

Крым рассчитывает восстановить авиационное сообщение с зарубежными странами. О таких планах властей полуострова рассказал РИА Новости председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что обновлённая инфраструктура аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского даёт возможность в полной мере обслуживать международные рейсы.

Премьер-министр Крыма также сообщил, что в планах республиканского кабинета министров – существенное расширение географии внутренних авиарейсов и направлений с одновременным повышением доступности перелётов.

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Уже сегодня аэропорт ежегодно обслуживает свыше 5 миллионов человек ежегодно, привёл статистику Гоцанюк.

За минувший год аэропорт Симферополя принял и отправил более 38 тысяч регулярных пассажирских рейсов.

Как отмечают «Известия», самыми популярными направлениями перелетов из Крыма стали Москва и Санкт-Петербург. Всего на данный момент действуют 15 направлений.

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ФОТО: u.wikipedia.org
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