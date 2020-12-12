Криптографы-любители из шифра Зодиака узнали о последователях американского маньяка
Трое криптографов-любителей из США, Австралии и Бельгии сумели прочитать записку серийного убийцы Зодиака, который написал ее с помощью «Шифра 340». Убийца намекнул, что у него есть достаточно последователей, сообщает газета San Francisco Chronicle (США), в редакцию которой был отправлен шифр в 1969 году.
Программист из Вирджинии Дэвид Оранчак, австралийский математик Сэм Блейк и бельгийский программист Ярл ван Эйке спустя 51 год разгадали «Шифр 340», который так назван по количеству символов в нем. На это потребовалось восемь месяцев работы.
«Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая», - написал Зодиак.
Напомним, личность серийного маньяка Зодиака, который орудовал в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов, до сих пор не раскрыта. В США его злодеяния остаются наиболее крупной серией нераскрытых преступлений. В одном из писем он заявил, что убил 37 человек. Однако, полиция нашла подтверждение только семи преступлений. Кинокомпании сняли несколько фильмов о злодее, в том числе «Зодиак» (2007) Дэвида Финчера с актерами Джейком Джилленхолом, Марком Руффало и Робертом Дауни-младшим в главных ролях, отмечает телеканал «Дождь»
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