Криптографы-любители из шифра Зодиака узнали о последователях американского маньяка

Трое криптографов-любителей из США, Австралии и Бельгии сумели прочитать записку серийного убийцы Зодиака, который написал ее с помощью «Шифра 340». Убийца намекнул, что у него есть достаточно последователей, сообщает газета San Francisco Chronicle (США), в редакцию которой был отправлен шифр в 1969 году.

Следователь объяснил, почему «поволжского маньяка» ловили почти 10 лет

Программист из Вирджинии Дэвид Оранчак, австралийский математик Сэм Блейк и бельгийский программист Ярл ван Эйке спустя 51 год разгадали «Шифр 340», который так назван по количеству символов в нем. На это потребовалось восемь месяцев работы.

«Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая», - написал Зодиак.

Напомним, личность серийного маньяка Зодиака, который орудовал в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов, до сих пор не раскрыта. В США его злодеяния остаются наиболее крупной серией нераскрытых преступлений. В одном из писем он заявил, что убил 37 человек. Однако, полиция нашла подтверждение только семи преступлений. Кинокомпании сняли несколько фильмов о злодее, в том числе «Зодиак» (2007) Дэвида Финчера с актерами Джейком Джилленхолом, Марком Руффало и Робертом Дауни-младшим в главных ролях, отмечает телеканал «Дождь»

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СШАПреступленияУбийства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры