Красный Крест опроверг сообщения о проблемах с ВИЧ в Мелитополе

Российский Красный Крест опроверг информацию о якобы плачевной ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Ранее подобные сведения появились в украинских СМИ.

«Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных... является ложной», - отмечается в заявлении.

РКК подчеркнул, что не ведет мониторинг заболеваемости ВИЧ в этом и других городах, не публиковал таких отчетов, и все размещенные СМИ документы являются поддельными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за десять лет заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27%, в стране живут около 1,2 млн граждан с таким диагнозом.

