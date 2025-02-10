Красный Крест опроверг сообщения о проблемах с ВИЧ в Мелитополе
Российский Красный Крест опроверг информацию о якобы плачевной ситуации с ВИЧ-инфекцией в Мелитополе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.
Ранее подобные сведения появились в украинских СМИ.
«Российский Красный Крест заявляет, что распространяемая информация о якобы опубликованных нашей организацией данных... является ложной», - отмечается в заявлении.
РКК подчеркнул, что не ведет мониторинг заболеваемости ВИЧ в этом и других городах, не публиковал таких отчетов, и все размещенные СМИ документы являются поддельными.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за десять лет заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27%, в стране живут около 1,2 млн граждан с таким диагнозом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru