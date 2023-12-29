Красную площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Московская полиция объявила, что в новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения.

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В сообщении столичного главка МВД России говорится, что ограничение продлится с 18:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», - отметили в полиции.

Ранее власти российских регионов массово ввели запрет на салюты и петарды на Новый год и Рождество, а также после праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Новый ГодМоскваКрасная Площадь

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