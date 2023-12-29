Красную площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь
29 декабря 202315:19
Московская полиция объявила, что в новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения.
В сообщении столичного главка МВД России говорится, что ограничение продлится с 18:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января.
«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», - отметили в полиции.
Ранее власти российских регионов массово ввели запрет на салюты и петарды на Новый год и Рождество, а также после праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru