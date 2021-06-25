Краснодарский край будет принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

Туристы, которые привились от коронавируса иностранными вакцинами, смогут посетить курорты и места отдыха Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что запретов на иностранные вакцины нет, однако сертификат о вакцинации иностранными препаратами от COVID-19 должен быть переведён на русский язык.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа - только вакцинированных отдыхающих, сообщает RT. По его словам, данные меры позволят защитить здоровье работающих в санаторно-курортном комплексе, а также здоровье жителей Кубани и туристов.

