«Крайне напряжённая». Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за неделю рост заболеваемости коронавирусом в стране составил 14%, сообщает РИА Новости.
По её словам, ситуация с COVID-19 в России крайне напряжённая, причём в 12 регионах рост идёт быстрее, чем в целом по стране, и только в пяти субъектах фиксируется снижение.
«У нас есть 12 регионов с тенденцией роста на 20% и больше. Здесь требуются особые меры», - подчеркнула Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в настоящее время из-за коронавируса в РФ нет ни одного региона, где разрешены мероприятия с участием больше трёх тысяч человек, сообщает RT.
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