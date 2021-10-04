«Крайне напряжённая». Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за неделю рост заболеваемости коронавирусом в стране составил 14%, сообщает РИА Новости.

По её словам, ситуация с COVID-19 в России крайне напряжённая, причём в 12 регионах рост идёт быстрее, чем в целом по стране, и только в пяти субъектах фиксируется снижение.

«У нас есть 12 регионов с тенденцией роста на 20% и больше. Здесь требуются особые меры», - подчеркнула Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в настоящее время из-за коронавируса в РФ нет ни одного региона, где разрешены мероприятия с участием больше трёх тысяч человек, сообщает RT.