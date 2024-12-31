«Крабы и баранина»: Шеф-повар Кремля раскрыл новогодние вкусы Горбачева и Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин не представлял себе Новый год без мяса и морепродуктов, а Михаил Горбачев — без баранины, заявил в эфире НСН кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

При этом, по словам Галкина, Новый год для первых лиц государства никогда не превращался в роскошное пиршество.