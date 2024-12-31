«Крабы и баранина»: Шеф-повар Кремля раскрыл новогодние вкусы Горбачева и Ельцина
Для бюджетного, но вкусного новогоднего стола прекрасно подойдут запеченная курица, свинина или жаркое, сказал НСН Анатолий Галкин.
Первый президент России Борис Ельцин не представлял себе Новый год без мяса и морепродуктов, а Михаил Горбачев — без баранины, заявил в эфире НСН кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
При этом, по словам Галкина, Новый год для первых лиц государства никогда не превращался в роскошное пиршество.
«Особо никто никогда не шиковал, новогодний вечер не превращали в обжирательство, ничего сверхъестественного на столе не было. Допустим, первый президент России Борис Ельцин как истинный сибиряк очень любил мясо, его семья любила заливное из крабов, делали крабовые салаты из морепродуктов. Михаил Горбачев, будучи выходцем из Ставропольского края, любил баранину. Для него запекали баранью ногу, делали рулет из баранины. Также на стол подавались салаты, овощи, зелень, фрукты», — сказал шеф-повар Кремля.
Собеседник НСН также рассказал о своих предпочтениях и посоветовал недорогие, но вкусные блюда россиянам.
«Из бюджетного можно сделать запеченную курицу, жаркое, можно запечь кусочек свинины в тесте. Я люблю жареное мясо, перепелов, авокадо, манго, острую мексиканскую и корейскую кухню. А вообще мое любимое блюдо на Новый год — коснуться подушки и просто отдохнуть после работы», — признался он.
Ранее директор Рыбной ассоциации Александр Фомин посоветовал покупать икру к новогоднему столу в проверенных гипермаркетах, где контроль качества выше, чем на рынках. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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