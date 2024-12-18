«COVID и отравление»: Врачи рассказали, как не заболеть перед Новым годом
Георгий Викулов заявил НСН, что минимальная аэробная нагрузка, проветривание помещений и использование антисептиков помогут не заболеть перед Новым годом.
Чтобы не заболеть накануне Нового года, необходимо одеваться по погоде, не пить алкоголь на голодный желудок, а также отказаться от покупных салатов, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН.
Россияне стали жаловаться на эпидемию «легкого ковида», симптомы которого у всех одинаковые: сильная ломота в теле, головная боль и вялость, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом болезнь сопровождается невысокой температурой — около 37,5 градуса. Викулов отметил, что это может быть любое инфекционное заболевание.
«Эти симптомы не означают, что это легкий ковид, у нас порядка 300 респираторных возбудителей, если говорим про инфекционные заболевания. Ведущими сегодня по циркуляции являются риновирусы, ковид штамм «омикрон», вирусов гриппа довольно мало. Есть и другие ситуации, с которыми человек может столкнуться в праздничные дни – отравление, чрезмерное употребление алкоголя, употребление недоброкачественной пищи», - отметил он.
По его словам, легкая физическая нагрузка, проветривание и антисептики помогут не заболеть накануне Нового года.
«Чтобы себя обезопасить, надо одеваться равномерно и по погоде, чтобы руки, голова и ноги были в тепле и сухими. Также очень важно не злоупотреблять алкогольными напитками, особенно крепкими, не пить на голодный желудок. Более того, алкоголь нельзя смешивать с лекарственными препаратами, это нужно учитывать, так как у многих людей есть хронические заболевания. Относительно инфекций универсальных рекомендаций нет. Все зависит от пола, возраста, иммунного статуса и так далее. Но в то же время врачи советуют делать минимальную аэробную нагрузку по возможности, заниматься проветриванием помещений, разумно использовать антисептики», -рассказал Викулов.
Он также подчеркнул, что стоит избегать покупных салатов, чтобы не столкнуться с отравлением.
«Чтобы избежать отравлений, не стоит покупать заправленные салаты, лучше готовить самостоятельно, не делать заранее заготовок. Заправленные салаты хранятся не более 12 часов, при вакуумной упаковке чуть дольше», - заключил собеседник НСН.
Вирусная инфекция не зависит от сквозняков, а простуда вполне может стать следствием переохлаждения в офисе, заявил ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков «Радиоточке НСН».
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