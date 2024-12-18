«COVID и отравление»: Врачи рассказали, как не заболеть перед Новым годом

«Эти симптомы не означают, что это легкий ковид, у нас порядка 300 респираторных возбудителей, если говорим про инфекционные заболевания. Ведущими сегодня по циркуляции являются риновирусы, ковид штамм «омикрон», вирусов гриппа довольно мало. Есть и другие ситуации, с которыми человек может столкнуться в праздничные дни – отравление, чрезмерное употребление алкоголя, употребление недоброкачественной пищи», - отметил он.

По его словам, легкая физическая нагрузка, проветривание и антисептики помогут не заболеть накануне Нового года.

«Чтобы себя обезопасить, надо одеваться равномерно и по погоде, чтобы руки, голова и ноги были в тепле и сухими. Также очень важно не злоупотреблять алкогольными напитками, особенно крепкими, не пить на голодный желудок. Более того, алкоголь нельзя смешивать с лекарственными препаратами, это нужно учитывать, так как у многих людей есть хронические заболевания. Относительно инфекций универсальных рекомендаций нет. Все зависит от пола, возраста, иммунного статуса и так далее. Но в то же время врачи советуют делать минимальную аэробную нагрузку по возможности, заниматься проветриванием помещений, разумно использовать антисептики», -рассказал Викулов.

Он также подчеркнул, что стоит избегать покупных салатов, чтобы не столкнуться с отравлением.

«Чтобы избежать отравлений, не стоит покупать заправленные салаты, лучше готовить самостоятельно, не делать заранее заготовок. Заправленные салаты хранятся не более 12 часов, при вакуумной упаковке чуть дольше», - заключил собеседник НСН.

Вирусная инфекция не зависит от сквозняков, а простуда вполне может стать следствием переохлаждения в офисе, заявил ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков «Радиоточке НСН».

