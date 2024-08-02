При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли двое детей
2 августа 202408:59
Два ребенка погибли в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области.
«Двое», — указали в ведомстве, отвечая на вопрос о погибших несовершеннолетних.
Накануне в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда. По данным МЧС, из-под завалов спасли 15 человек. Известно о четырех погибших, отмечает РЕН ТВ. По данным регионального Минздрава, при обрушении пострадали 20 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru