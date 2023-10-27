Депутат Кирьянов: Нет оснований для законодательного запрета Хэллоуина в России

«Нет оснований для законодательного регулирования этого вопроса. В США все участвуют в этом празднике, просят конфеты, все украшается. В России это не массовый праздник, скорее, это клубный формат, вечеринки. Если люди хотят организовывать вечеринки, это их дело. Конечно, это все должно проходить законно, без нарушений», - рассказал он.

31 октября отмечается Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. И при этом в России Хэллоуин далеко не так популярен, вокруг него каждый год разгораются дискуссии о том «наш» ли это праздник. Ежегодно законодатели и общественники пытаются его запретить и этот год стал не исключением. Так, например, духовенство в Краснодаре призывает не называть Хэллоуин праздником и не отмечать его, а в школах Ижевска предлагают вместо Хэллоуина в этом году праздновать Тыквенный Спас.

