Костомаров на протезах вышел на ковровую дорожку премии «ОК!»

Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на протезах на ковровую дорожку премии «ОК!», которая прошла в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза

Фигурист вышел к пресс-воллу вместе со своей супругой Оксаной Домниной и стал позировать фотографам.

У Костомарова после ампутации установлены два протеза на ногах и один на правой руке.

Ранее Костомаров выразил уверенность, что вновь встанет на коньки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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