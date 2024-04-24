ВТБ начнет выдавать ипотеку в Крыму

Клиенты ВТБ смогут взять ипотеку на покупку жилья в Крыму, новая программа начнет действовать в мае. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону», — указали в кредитной организации.

Жители Крыма впервые смогут взять ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге других банков, сочетать государственные и рыночные программы при сделках с новостройками. С июня максимальная сумма займа составит 15 млн рублей. При этом ВТБ сократит количество документов для выхода на сделку, их станет почти на 20 меньше. Кроме того, в августе ипотека станет доступна для иностранных граждан.

«Сегодня 65% заявок на ипотеку клиенты ВТБ подают через агентства недвижимости и застройщиков. Учитывая востребованность этого канала, банк модернизирует работу с ними, что ускорит проведение сделок и даст... более выгодные условия по ипотечному кредитованию», — добавили в ВТБ.

Ранее банк анонсировал запуск вклада, доходность по которому будет привязана к ключевой ставке Центробанка, напоминает телеканал «360».

