Корреспондент CNN посетил Курскую область по приглашению Киева

Телеканал CNN заявил, что журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ России возбудила уголовное дело, проник на территорию Курской области в сопровождении украинских военных.

В четверг Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России в Курской области.