Корреспондент CNN посетил Курскую область по приглашению Киева

Телеканал CNN заявил, что журналист Ник Пейтон Уолш, против которого ФСБ России возбудила уголовное дело, проник на территорию Курской области в сопровождении украинских военных.

В четверг Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России в Курской области.

ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области

Ранее по той же статье были возбуждены уголовные дела против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Согласно российскому законодательству, данное нарушение может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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