Google, Facebook и Twitter грозят новые штрафы за запрещённую информацию

Более 10 протоколов в отношении Google, Facebook и Twitter поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы, сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что протоколы составлены за отказ удалить запрещённую информацию. Пять документов касаются Google, столько же - Facebook. В отношении Twitter составлено шесть аналогичных протоколов. По каждому из них компаниям грозит штраф до четырёх миллионов рублей.

Таким образом Google и Facebok могут наказать на сумму до 20 миллионов рублей, а Twitter - до 24 миллионов.

Ранее мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы за один день трижды оштрафовал Twitter за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, сообщает RT. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей по трём административным делам.

Позже за это же нарушение московский суд оштрафовал TikTok. Размер штрафа составил 2,5 миллиона рублей, сообщает Ura.ru.

